Benvenuti con l'aggiornamento sul traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio. Oggi, 8 giugno 2025 alle ore 13:25, si registrano importanti rallentamenti e code tra la via Flacca e il Grande Raccordo Anulare a causa di un incidente che coinvolge il traffico in direzione sud di Roma. Ecco cosa sapere per pianificare al meglio i vostri spostamenti...

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in natura a sud della capitale segnaliamo un incidente sulla via Flacca km 24 e 500 siamo tra via Sant'Agostino è gay da che crea code nei due sensi di marcia ci spostiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti tra la tuscolane Ardeatina e poi code sulla via Aurelia tra Torrimpietra Palidoro per chi va verso Ladispoli Passiamo al trasporto su Ferro irregolare ripresa la circolazione tra Roma Casilina e Ciampino sulle linee fl4 Roma Frascati Albano e Velletri fl6 Roma Cassino a seguito di un intervento dei vigili del fuoco a causa di un incendio nei pressi della linea ferroviaria mentre sulla linea fl3 roma-viterbo ancora sospesa la circolazione tra Vetralla e San Martino al Cimino a causa di un guasto tecnico attivo il servizio sostitutivo