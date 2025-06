Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 12 | 25

Bentrovati con l’aggiornamento in tempo reale di Astral Infomobilità, il servizio di traffico della regione Lazio. Oggi, 8 giugno 2025 alle 12:25, si registrano rallentamenti e code nel sud di Roma a causa di un incidente sulla via Flacca (km 24,5), tra via Sant’Agostino e Gaid. Le congestioni si estendono anche sul Grande Raccordo Anulare e sulla Via Aurelia, rendendo indispensabile pianificare percorsi alternativi. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in natura a sud della capitale segnaliamo un incidente sulla via Flacca km 24 e 500 siamo tra via Sant'Agostino è gay da che crea code nei due sensi di marcia ci spostiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti tra la tuscolane Ardeatina e poi code sulla via Aurelia tra Torrimpietra Palidoro per chi va verso Ladispoli Passiamo al trasporto su Ferro irregolare ripresa la circolazione tra Roma Casilina e Ciampino sulle linee fl4 Roma Frascati Albano e Velletri fl6 Roma Cassino a seguito di un intervento dei vigili del fuoco a causa di un incendio nei pressi della linea ferroviaria mentre sulla linea fl3 roma-viterbo ancora sospesa la circolazione tra Vetralla e San Martino al Cimino a causa di un guasto tecnico attivo il servizio sostitutivo Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio nella regione Lazio

