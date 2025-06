Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 11 | 25

Bentrovati con le ultime novità sulla viabilità di Roma e Lazio! Oggi, 8 giugno 2025 alle 11:25, Astral Infomobilità segnala ancora pesanti disagi nei trasporti ferroviari: linee FL4, FL6 e FL3 sospese o rallentate a causa di interventi di emergenza e incendi. La situazione richiede attenzione e pazienza, ma restate con noi per aggiornamenti continui e soluzioni alternative.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazioni con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura ancora forti disagi per il trasporto ferroviario sospesa la circolazione sulle linee fl4 Roma a Frascati Albano e Velletri fl6 Roma a Cassino per un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria mentre sulla linea fl3 Roma Viterbo sospesa tra Vetralla e San Martino al Cimino a causa di un guasto tecnico attivo servizio sostitutivo con bus passiamo alla viabilità sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ci sono dei rallentamenti tra le uscite tuscolane Ardeatina poi sulla Pontina a quella tratti tra il raccordo di pratica Berto Latina mentre sulla via Aurelia code tra Torre in pietra-palidoro in direzione di Ladispoli infine ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera in vigore il divieto di transito per i mezzi alle 7 tonnellate e mezzo bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it