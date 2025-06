Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 10 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione Lazio dedicato all’aggiornamento sulla viabilità. Oggi, alle ore 10:25 dell’8 giugno 2025, segnaliamo importanti disagi sulla rete ferroviaria e stradale di Roma e dintorni. La circolazione ferroviaria sulla linea FL3 tra Vetralla e San Martino al Cimino è sospesa per un guasto, mentre altre linee e tratte stanno affrontando interruzioni e deviazioni. Restate con noi per aggiornamenti costanti e soluzioni alternative.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito di oggi per il trasporto ferroviario sulla linea fl3 Roma Viterbo a causa di un guasto tecnico Al momento la circolazione sospesa tra Vetralla e San Martino al Cimino attivato il servizio sostitutivo con bus sospesa anche le linee fl4 Roma Frascati Albano e Velletri fl6 Roma Cassino per un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria chiama la viabilità sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ci sono dei rallentamenti tra gli svincoli tuscolane Ardeatina è più avanti tra Laurentina e Pontina poi sulla Pontina si sta in fila tra il raccordo e spinaci direzione di Latina mentre sull'Aurelia code altezza Castel di Guido e più avanti tra torrimpietra-palidoro tutto verso Ladispoli bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di astrali Rita appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it