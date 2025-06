Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 09 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, 8 giugno 2025 alle ore 09:25, la circolazione presenta alcune criticità: rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare tra Tuscolana e Ardeatine, e tra Laurentina e Pontina, con l’incidente sulla A1 Firenze-Roma ormai risolto ma ancora alcuni disagi tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Per restare aggiornati, continuate a seguirci.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il grande raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti tra Tuscolana e lo svincolo Ardeatine più avanti tra Laurentina e Pontina risolto invece l'incidente avvenuto in precedenza sulla A1 Firenze Roma permangono però allentamenti tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze andiamo sulla via Aurelia code tra Torrimpietra Palidoro in direzione di Civitavecchia Cambiamo argomento e passiamo agli eventi nella capitale per Giubileo dei movimenti che si svolgerà fino ad oggi saranno potenziate alcune linee della rete bus per tutti i dettagli potete consultare il nostro sito infomobilità punta Astral Spa pagina dedicata bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it