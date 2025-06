Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 08 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio del 8 giugno 2025 alle ore 8:25. Astral Infomobilità segnala una circolazione regolare sul Raccordo Anulare e sulla maggior parte delle strade, ad eccezione di un incidente sulla A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze, che sta causando rallentamenti. Ricordiamo inoltre che oggi, fino alle 22, ci saranno ulteriori interventi e aggiornamenti per garantirvi un viaggio sicuro e senza sorprese.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione Regolare sul Raccordo Anulare gran parte delle strade della Regione ad eccezione di un incidente che si è verificato sulla A1 Firenze Roma di cui sono coinvolte tre auto che crea il momento rallentamenti tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze ricordiamo inoltre che oggi fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo Cambiamo argomento il trasporto ferroviario a causa di un guasto tecnico alla linea fl3 roma-viterbo al momento la circolazione sospesa tra Vetralla e San Martino al Cimino attivato il servizio sostitutivo con bus da Astral infomobilità e Marco ciluffo è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio nella regione Lazio