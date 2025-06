Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il punto di riferimento sulla viabilità della regione Lazio. Alle 07:25 del 8 giugno 2025, il traffico sulle principali arterie è regolare, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare. Tuttavia, si segnala un incidente sulla A1 Roma-Napoli tra lo svincolo Roma Sud e l’allaccio con la Roma Teramo in direzione Firenze, che al momento non causa disagi significativi. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade del territorio comprese le carreggiate del grande raccordo anulare può prestare attenzione sulla A1 Roma Napoli per un incidente tra lo svincolo con la diramazione Roma Sud l'allaccio con la Roma Teramo in direzione di Firenze Dov'è il momento non crea particolari disagi alla viabilità causa delle poche macchine in circolazione

