Via Oreto Nuova e lo scempio dopo il mercatino | La strada non viene pulita

Ogni domenica mattina, Via Oreto Nuova si trasforma in un campo di battaglia tra produttori e cittadini, lasciando dietro di sé uno scempio di rifiuti e disordine. Nonostante le ripetute segnalazioni, la pulizia post-mercato sembra un miraggio, evidenziando una mancanza di rispetto per l’ambiente e per chi usea quotidianamente questa strada. È ora di chiedere azioni concrete: la città merita un impegno serio per tutelare il suo decoro e la qualità della vita di tutti.

In allegato le foto di quanto abbiamo trovato questa mattina (domenica 8 giugno 2025) davanti al portone del civico 444 di via Oreto Nuova. La strada è stata spazzata dopo il solito, "maledetto", mercato del sabato, ma evidentemente non in modo adeguato. Già in passato abbiamo più volte segnalato.

