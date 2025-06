Via Monti Iblei cestini puzzolenti accanto alle panchine

Amministratori e cittadini: è ora di rivedere la disposizione dei cestini e delle panchine in via Monti Iblei. Un piccolo gesto può migliorare la qualità della vita di tutti, eliminando odori sgradevoli e creando un ambiente più accogliente e igienico. Un appello agli amministratori affinché prendano in considerazione questa semplice ma fondamentale modifica per il benessere di tutta la comunità. È tempo di agire per un quartiere più pulito e vivibile.

Siamo in via Monti Iblei. Panchine e cestini dei rifiuti sono troppo vicini: è impossibile sedersi senza essere inondati dal fetore dei sacchetti con gli escrementi dei cani (e relative mosche). Posizionare i cestini a qualche metro di distanza non sarebbe stata un’idea malvagia. Un appello agli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Monti Iblei, cestini puzzolenti accanto alle panchine

