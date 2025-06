Via dal posto fisso in Italia In Australia lavoro nelle miniere e ho una qualità di vita molto migliore

Il sogno di una vita migliore lo ha portato dall’Italia all’Australia, lontano dalla routine del posto fisso per immergersi nelle sfide e nei sapori di un’avventura straordinaria. Robert Okonski, 24 anni, ha abbandonato la tranquilla periferia di Roma, Tor Tre Teste, per lavorare nelle miniere australiane, vivendo un’esperienza intensa tra canguri e paesaggi mozzafiato. La sua storia dimostra che, a volte, bisogna osare per realizzare i propri desideri.

“Trascorro 12 ore al giorno sotto il sole australiano, con temperature che arrivano a 45°, a volte senza nemmeno il tempo di mangiare. È dura, ma mi rende orgoglioso di me stesso”. Quando ha lasciato Tor Tre Teste, periferia est di Roma, non pensava di finire dall’altra parte del mondo, tra canguri che saltano accanto alla trivella, ragni giganti, serpenti che strisciano vicino al compressore. Robert Okonski, 24 anni, ha lasciato il suo lavoro a tempo indeterminato in un’azienda parastatale perché sentiva il bisogno di cambiare vita e si è trasferito da un anno in Australia, vicino Perth, dove oggi lavora come Assistente perforatore minerario (“Driller Offsider”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Via dal posto fisso in Italia. In Australia lavoro nelle miniere e ho una qualità di vita molto migliore”

