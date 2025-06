Via Cussignacco raccolte oltre mille firme contro la Stazione di Posta il consigliere Budai | Proposta audizione in regione con rappresentanti comitato

Oltre mille firme raccolte in difesa del quartiere: il Comitato dei residenti di via Cussignacco non si arrende e chiede alla Regione un’audizione con i rappresentanti. La mobilitazione, nata per scongiurare lo spostamento della stazione di posta, evidenzia l’unità e la determinazione dei cittadini. Ora, si apre un nuovo capitolo nel dibattito pubblico, con la speranza che le istanze della comunità vengano ascoltate e rispettate.

Oltre mille firme contro la Stazione di Posta. È questo il risultato della raccolta firme promossa dal Comitato dei residenti di via Cussignacco, che ieri mattina ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, la conclusione della mobilitazione per chiedere lo spostamento della struttura.

