Via Cattaneo sopralluogo ‘In Stile Pisano’ | Pronto intervento contro il degrado

Una passeggiata nel quartiere di Porta Fiorentina, in stile pisano, per affrontare il degrado e ascoltare le esigenze di residenti e commercianti. Ieri mattina è iniziata questa serie di sopralluoghi, un primo passo verso il riscatto della zona. Promossa dall’associazione ‘In Stile Pisano’, questa iniziativa mira a riqualificare via Cattaneo e altre aree della città, perché insieme possiamo restituire vitalità e bellezza al nostro quartiere.

Una passeggiata nel quartiere di Porta Fiorentina per mettere in luce le principali criticità e dare voce ai bisogni di residenti e commercianti. Quello di ieri mattina è stato solo il primo sopralluogo di una lunga serie che andrà a toccare varie zone della città. L'iniziativa è promossa dalla neonata associazione 'In Stile Pisano' che ha scelto di partire da via Cattaneo, storica arteria commerciale, che oggi vive una situazione di forte degrado. "Sono passeggiate per Pisa con l'obiettivo di mettere in evidenza situazioni di degrado sia da un punto di vista urbanistico che sociale. Vogliamo essere da stimolo per migliorare la città, collaborando nel modo più ampio possibile con le persone a cui veramente interessa lo stato di salute di Pisa.

In questa notizia si parla di: Degrado Cattaneo Sopralluogo Stile

