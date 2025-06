Via Braccesca lavori nel mirino | Tra operai rumori luci e camion la nostra casa è diventata invivibile

Nel cuore di via Braccesca, un conflitto tra una famiglia residente e la multinazionale Vandemoortele Bakery Products Italia sta scuotendo la tranquillità del quartiere. Tra rumori incessanti, luci abbaglianti e camion in movimento, la loro casa è ormai invivibile. La causa civile, in partenza a fine ottobre, promette di svelare se il progresso si faccia a spese della qualità di vita dei cittadini.

Da una parte la famiglia di un residente. Dall'altra una spa belga, la Vandemoortele Bakery Products Italia, colosso specializzato in prodotti da forno. Al centro, l'ampliamento del sito di via Braccesca, alle porte della città. Tutto dentro a una causa civile che partirà a fine ottobre. I danni lamentati dalla famiglia in questione, "quantificati in via prudenziale", ammontano a una cifra ingente. E, sul punto, sono state chieste perizie sia ambientali che sulla eventuale svalutazione dell'immobile oltre che sul danno biologico subito dalle persone che ci vivono. Naturalmente sarà il giudice a valutare come stanno le cose.

