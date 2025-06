Via alle consultazioni per il referendum anche a Catania | come e quando si vota

Oggi e domani, Catania apre le urne per il referendum: un’occasione unica per partecipare attivamente al futuro del nostro territorio. Sono cinque i quesiti che mettono in discussione norme fondamentali sul lavoro e sulla cittadinanza, offrendo ai cittadini l’opportunità di influenzare profondamente le leggi attuali. Non perdere questa occasione: informati, scegli e fai sentire la tua voce, perché ogni voto conta per costruire un domani più equo e consapevole.

Urne aperte per il referendum. Si vota oggi, domenica 8 giugno, e domani, lunedì 9 giugno. I cittadini sono chiamati a esprimersi su cinque questiti abrogativi che riguardano il mondo del lavoro e la cittadinanza e propongono la cancellazione, totale o parziale, di alcune norme in vigore. I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Via alle consultazioni per il referendum anche a Catania: come e quando si vota

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum Vota Consultazioni Catania

Referendum 2025, per cosa si vota - Il 16 maggio 2025, Roma annuncia che domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per cinque referendum.

Referendum 2025 e elezioni, i risultati in diretta e l’affluenza: 5 quesiti alla prova del quorum, ballottaggi a Taranto e Matera - I risultati dei Referendum 2025 e i ballottaggi delle elezioni comunali in diretta: seggi aperti dalle 7, si vota fino alle 23 di oggi, domenica 8 giugno ... Segnala fanpage.it

Come si vota per i Referendum 8 e 9 giugno - L’8 e 9 giugno si vota per 5 referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione è valida se va a votare il 50% più ... Da vanityfair.it

Referendum 8-9 giugno: quando si vota (e come), orari, date e tutti i quesiti su lavoro e cittadinanza - Cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti: sono i cinque ... Lo riporta msn.com

REFERENDUM 8 e 9 GIUGNO: sai DAVVERO per cosa si VOTA?