Via al primo stralcio del nuovo porto

qualità complessiva. Un momento di grande emozione e speranza per la comunità, che guarda con fiducia al futuro di questo importante snodo commerciale e turistico, promettendo di trasformare il porto in un polo sempre più vivace e sicuro per residenti e visitatori.

Due grandi cerimonie ha ospitato il porto di Numana ieri mattina, l’inaugurazione del Cippo commemorativo ai caduti del mare, grazie al locale Gruppo Anmi in occasione della festa della Marina militare, e il taglio del nastro del primo stralcio del rifacimento delle opere a terra nel porto di Numana. "Un primo passo di un percorso ambizioso e concreto, volto a riqualificare l’intera area portuale e a migliorarne aspetto, sicurezza, fruibilità e funzionalità", ha detto il sindaco Gianluigi Tombolini. In questo primo stralcio, finanziato dalla Regione Marche per un importo pari a un milione e centomila euro, sono state rifatte le palazzine sede della Capitaneria di Porto e della Protezione civile (proprio lì davanti è stato inaugurato il cippo), i bagni pubblici, gli asfalti e la viabilità portuale con nuova segnaletica e soprattutto sono state create delle strutture ombreggianti sia nella passeggiata fronte porto sia davanti le palazzine, con un tessuto speciale antivento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via al primo stralcio del nuovo porto

Numana, inaugurato il primo stralcio dell’area del porto Partecipa alla discussione

