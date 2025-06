Vetrine spente phon e piastre per capelli staccate niente più sfilate di clienti vip | chiude il negozio napoletano di Federico Fashion Style

L’avventura imprenditoriale di Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere conosciuto anche come Federico Lauri, a Napoli si ferma temporaneamente, lasciando il suo salone vuoto e silenzioso. Dopo anni di successi tra vip e sfilate, il locale nel cuore del Vomero chiude le sue porte, segnando una svolta importante. Ma cosa riserva il futuro per questa icona della bellezza partenopea?

L’avventura imprenditoriale di Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, a Napoli si è conclusa. Almeno per ora. Vetrine spente, phon e piastre per capelli staccate, niente più sfilate di clienti vip pronte a scattarsi selfie nell’eccentrico salone del più stravagante dei parrucchieri del piccolo schermo. A rivelare la chiusura del salone ospitato dal 2021 in uno spazio ai grandi magazzini Coin di via Alessandro Scarlatti, al Vomero, è stato Fanpage. “Lì dove l’hair stylist di Anzio si era ricavato un buon posto con affaccio a vetri sulla frequentatissima strada dello struscio vomerese, ci sono manichini e abiti, non più le poltrone del parrucchiere per donna né tantomeno il suo brand in bella evidenza”, scrive il sito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it