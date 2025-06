Vertice Usa-Cina a Londra | la squadra di Trump tenta la svolta sulla guerra dei dazi

Il vertice tra USA e Cina a Londra segna un passo decisivo nella difficile corsa per la tregua commerciale. Con i principali collaboratori di Trump pronti a tentare una svolta, si apre una finestra di opportunità per ridurre le tensioni e ristabilire un equilibrio che interessa l’intera economia globale. Riusciranno le diplomazie ad abbassare le armi e trovare un nuovo terreno comune? La risposta potrebbe cambiare il futuro delle relazioni internazionali.

Tre dei principali collaboratori dell'amministrazione Trump – il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante commerciale Jamieson Greer – saranno domani a Londra per un incontro cruciale con la delegazione cinese, guidata dal vicepremier He Lifeng, membro del Politburo e stretto alleato del presidente Xi Jinping. L'obiettivo: contenere l'escalation della guerra dei dazi tra le due maggiori economie mondiali e gettare le basi per un nuovo accordo commerciale. Il contesto: una tregua fragile e nuove speranze. Il vertice arriva in un momento di relativa distensione.