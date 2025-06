Veronica Satti si apre su salute mentale e rapporto Bobby Solo nel podcast One More Time

Veronica Satti si racconta senza filtri nel podcast "One More Time", offrendo uno sguardo intimo sulla sua salute mentale e sul rapporto complesso con il padre, Bobby Solo. Tra emozioni e riflessioni profonde, la figlia del celebre cantante apre il cuore, rivelando le sue battaglie personali e il percorso di crescita. Un'intervista che invita a riflettere sulla forza di affrontare le proprie sfide e a riscoprire il valore dell'autenticità.

La figlia del celebre cantante confida le sue battaglie personali e il legame complesso con il padre in un'intervista che non lascia indifferenti.

