Verona è incubo maranza | l' ultima sfida folle

Verona si trasforma in un incubo di violenza, un'ultima sfida folle che scuote l'intera città. Mentre altre realtà europee testimoniano il pericolo di fenomeni fuori controllo tra i giovani immigrati di seconda e terza generazione, in Italia si è finiti per dipingere tutto come folklore urbano. Ma questa “maranza” non è più solo un like sui social: è una nuova grammatica di violenza giovanile, e il rischio è reale.

Come se le altre realtà di mezza Europa non stessero a testimoniare la pericolosità di un fenomeno fuori controllo, addosso agli immigrati di seconda e terza generazione nella accogliente Italia siamo stati capaci persino di dipingere un fenomeno folkloristico. Ma se i benpensanti non se ne fossero accorta accorti, quella “ maranza ” non è più solo estetica da social, ma nuova grammatica della violenza giovanile. Bande di ragazzi con rasature fresche, zaini Louis Vuitton tarocchi, musica trap sparata dal telefono, che si muovono in branco tra stazioni, centri commerciali e piazze del Nord Italia, pronte a far scattare la scintilla per uno sguardo, una parola, una ripresa finita sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Verona, è incubo "maranza": l'ultima sfida folle

