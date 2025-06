Veron | Parma un piacere tornare Estevez? Fidatevi di lui

Veron a Parma è più di un semplice ritorno: è un radioso abbraccio tra leggenda e passione. Ogni volta che sbarca in città, l’affetto nei suoi confronti si fa palpabile, come se il suo nome fosse inciso nel cuore dei tifosi crociati. Un’onda di emozioni che non vuole essere cavalcata, ma soltanto condivisa. Dall’alto della sua classe, cerca di...

Veron: "Parma, un piacere tornare. Estevez? Fidatevi di lui" - L'argentino, ex centrocampista crociato e presidente dell'Estudiantes: "Ho preso io Nahuel, per 100mila dollari: vederlo crescere così mi fa piacere, è un ragazzo che può ancora dare"

