Ventura | il problema è di sistema è come se in Italia avessero vietato il dribbling

In un calcio italiano sempre più frenato da restrizioni invisibili, Gian Piero Ventura paragona la situazione a un divieto di dribbling: un'ingiustizia per i talenti emergenti. Con l’Italia che ancora una volta rischia di restare fuori dai Mondiali, il ricordo della sconfitta del 2018 si fa vive e amaro. La domanda è: quanto ha inciso questa "restrizione" nel nostro fallimento?

Ventura: «è come se in Italia avessero vietato il dribbling, non si allevano più i talenti» Dici Italia fuori dai Mondiali e la memoria corre subito a Gian Piero Ventura l’uomo della prima volta. Il tecnico della Nazionale che fallì la qualificazione ai Mondiali 2018. Adesso la Nazionale rischia di restare fuori per la terza volta di fila. Repubblica lo intervista con Maurizio Crosetti: Ricorda: «la nostra eliminazione venne vissuta come una catastrofe. (.) Ora sono sereno, è tutto passato, anche se qualche comportamento scorretto nei miei confronti si poteva evitare. La nostra eliminazione venne considerata un fatto epocale, e quattro anni dopo solo un incidente di percorso». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it