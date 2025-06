Ventura attacca | Il problema dell’Italia è il sistema forse ora qualcuno lo capirà Io ho perso due partite in due anni…

Le parole di Gian Piero Ventura, ex allenatore, sul momento dell’Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia. Tutti i dettagli Gian Piero Ventura ha parlato a La Repubblica del momento dell’Italia e delle voci sull’addio di Spalletti. SCENARIO POSSIBILE – «Nessuno si sarebbe aspettato una caduta simile, non così. Io, comunque, continuo a pensare che il calendario possa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ventura attacca: «Il problema dell’Italia è il sistema, forse ora qualcuno lo capirà. Io ho perso due partite in due anni…»

