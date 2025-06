Vento debole sulla regata | 85 barche al via della Brindisi - Corfù

Con un vento debole che sfiora appena le vele, la 39ª edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù si dà il via con grande entusiasmo tra le 85 imbarcazioni iscritte. La partenza, spostata oltre il porto di Brindisi a causa delle condizioni meteorologiche, promette comunque emozioni e sfide avvincenti. Mentre gli equipaggi si preparano a affrontare questa avventura mediterranea, l’attesa cresce: quale sarà la prima imbarcazione a tagliare il traguardo?

Sono 85 le imbarcazioni che si sono ritrovate al via della 39esima edizione della regata internazionale Brindisi - Corfù. Il vento (da sud est) è molto debole. Per questo la linea dello start è stata spostata all'esterno del porto di Brindisi, con contestuale chiusura al pubblico della diga di.

In questa notizia si parla di: Brindisi Vento Debole Regata

