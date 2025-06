Vento debole | la regata parte dall’esterno del porto la diga non sarà aperta

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la 39ª regata Brindisi-Corfu partirà dall’esterno del porto, con la diga di Punta Riso non aperta. Questa decisione garantisce la sicurezza di tutti i partecipanti e permette di rispettare i tempi previsti. Nonostante il vento debole, l’attesa per questa emozionante sfida tra mare e vela è ancora alta. Prepariamoci a vivere un evento indimenticabile, all’insegna della passione per il mare e la competizione.

BRINDISI - Causa particolari condizioni meteo marine (vento da sud-est molto debole), la linea di partenza della 39° regata Brindisi-Corfu è stata spostata fuori dal porto (anche allo scopo di liberare l’area portuale nel più breve tempo possibile). Pertanto la diga di Punta Riso non verrà. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Vento debole: la regata parte dall’esterno del porto, la diga non sarà aperta

