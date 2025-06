Velveteen Dream contro Rollins | È 10 anni che continua a cambiare gimmick per essere rilevante

Velveteen Dream contro Rollins: un duello che ha segnato più di un decennio di evoluzioni e cambi di gimmick per mantenersi sempre al top. Ora, con il prestigioso traguardo di Money In The Bank conquistato da Seth Rollins, il panorama WWE si accende di nuove sfide e rivalità intense. Ma non tutti vedono di buon occhio il trionfo di “The Visionary”. Quali sono le reazioni e le tensioni che si scatenano dietro le quinte? Scopriamolo insieme.

Money In The Bank è passato agli archivi e ha visto la consacrazione di Seth Rollins come nuovo Mr. Money In The Bank. Ora, "The Visionary" non solo ha dei preziosi alleati quali Paul Heyman, Bron Breakker e Bronson Reed, ma ha anche in mano la valigetta che gli consente di avere una title shot in ogni momento e in ogni luogo. A qualcuno, però, questa sua vittoria non è andata giù. "Si crede un Dio". Tramite un post su Instagram l'ex WWE Velveteen Dream si è scagliato contro Seth Rollins subito dopo la sua vittoria nel Money In The Bank Ladder Match: "Seth Stealing Rollins si è preso un'altra gimmick, ancora una volta.

