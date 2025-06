vela ugolini giubilei difendono il secondo posto agli europei open di nacra 17 dopo la medal race

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno scritto una pagina di grande valore nello sport velico, conquistando il secondo posto assoluto ai Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17 a Salonicco. Dopo una competizione intensa e appassionante, la loro prestazione nella Medal Race a punteggio doppio ha confermato il loro eccellente livello, dimostrando tecnica, cuore e determinazione. Un risultato che li proietta verso nuovi successi e conferma il loro ruolo di protagonisti nel panorama europeo.

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno chiuso in seconda posizione assoluta i Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, andati in scena questa settimana nelle acque di Salonicco (in Grecia). Quest’oggi, nella sesta e ultima giornata della manifestazione, si è disputata la Medal Race conclusiva a punteggio doppio per definire la classifica finale della rassegna continentale. UgoliniGiubilei, già certi dell’argento europeo con una regata d’anticipo, sono stati capaci di difendere la piazza d’onore anche nella graduatoria Open arrivando ottavi in Medal Race e respingendo l’attacco degli argentini MajdalaniBosco, solo decimi nella prova odierna e scavalcati in extremis dai francesi MourniacRetornaz (vincitori della Medal) al terzo posto della generale. 🔗 Leggi su Oasport.it