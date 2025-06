Vela Ugolini Giubilei difendo il secondo posto agli Europei Open di Nacra 17 dopo la Medal Race

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno conquistato il secondo posto assoluto ai Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, disputatisi nelle acque di Salonicco. Con una prestazione eccezionale nella Medal Race a punteggio doppio, hanno consolidato la loro posizione in classifica, dimostrando determinazione e talento. Questa performance sottolinea il loro impegno e la crescita nel mondo della vela agonistica, aprendo nuovi orizzonti per il futuro.

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno chiuso in seconda posizione assoluta i Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, andati in scena questa settimana nelle acque di Salonicco (in Grecia). Quest’oggi, nella sesta e ultima giornata della manifestazione, si è disputata la Medal Race conclusiva a punteggio doppio per definire la classifica finale della rassegna continentale. UgoliniGiubilei, già certi dell’argento europeo con una regata d’anticipo, sono stati capaci di difendere la piazza d’onore anche nella graduatoria Open arrivando ottavi in Medal Race e respingendo l’attacco degli argentini MajdalaniBosco, solo decimi nella prova odierna e scavalcati in extremis dai francesi MourniacRetornaz (vincitori della Medal) al terzo posto della generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei difendo il secondo posto agli Europei Open di Nacra 17 dopo la Medal Race

In questa notizia si parla di: Ugolini Giubilei Open Europei

Vela: inizio perfetto per Ugolini-Giubilei agli Europei Nacra 17. Gli azzurri in testa dopo due regate - Inizia alla grande l'avventura di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei agli Europei di vela Nacra 17 a Thessaloniki! Con due regate all'attivo, il duo azzurro si trova in cima alla classifica, dimostrando che il talento italiano nel mondo della vela è più vivo che mai.

Vela, Ugolini/Giubilei vice-campioni europei nel Nacra 17! Oro ai britannici Gimson/Burnet - Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei mettono al sicuro l'obiettivo della vigilia e si garantiscono con un giorno d'anticipo la certezza di salire sul podio ... Da oasport.it

Vela, Ugolini/Giubilei restano secondi ma vedono scappare via Gimson/Burnet agli Europei Nacra 17 - Dopo un day-3 privo di azione per il vento leggero, va in archivio con dei risultati molto importanti a Salonicco (in Grecia) la quarta giornata dei ... Lo riporta oasport.it

Marcia, exploit di Ugolini: tre suoi atleti vanno agli Europei - Così, Marco Ugolini, decano degli allenatori della marcia, piazza un altro colpo. Ai prossimi Europei giovanili in Svezia, infatti, tre marciatori dell’Atletica Firenze Marathon allenati da ... Secondo lanazione.it