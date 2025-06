Vela Italia nelle retrovie dopo tre regate al SailGP di New York Al comando la Spagna

Dopo tre regate ricche di emozioni a New York, il team di Vela Italia si trova nelle retrovie, mentre la Spagna guida la classifica grazie a un'ottima strategia e prestazioni brillanti. Dopo due mesi e mezzo di pausa dal precedente appuntamento di San Francisco, l’attesa tappa del SailGP 2025 ha preso il via sotto un cielo di vento leggero, mettendo alla prova le squadre più di quanto si aspettassero. La sfida è appena iniziata: riuscirà Vela Italia a risalire la china?

Dopo due mesi e mezzo di pausa dal precedente appuntamento di San Francisco, si è disputata a New York nella notte italiana tra sabato 7 e domenica 8 giugno la giornata d’apertura della sesta tappa stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Day-1 in cui sono state completate tre regate di flotta, meno del previsto a causa del vento leggero. La Spagna, con al timone il campione olimpico in carica 49er Diego Botin, ha avuto un’ottima costanza di rendimento e guida la classifica generale provvisoria con 25 punti grazie ad un primo, un terzo ed un quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Italia nelle retrovie dopo tre regate al SailGP di New York. Al comando la Spagna

