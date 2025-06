Vela Italia fuori dalla top10 agli Europei 49er Oro a Spagna e Germania

Vela Italia delude agli Europei 49er, uscendo dalla top 10 e lasciando il podio a Spagna e Germania. L’ultima giornata, con le regate di flotta e la Medal Race, non ha portato acuti azzurri in questa edizione 2025 disputata a Salonicco. Un risultato che fa riflettere sul futuro della vela italiana: è ora di voltare pagina e tornare in testa, perché l’Italia merita di tornare protagonista.

Va in archivio senza acuti in chiave azzurra l'ultima giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, disputati questa settimana nelle acque di Salonicco (Grecia). Day-6 in cui si sono disputate sia al maschile che al femminile una regata di flotta per chiudere le Opening Series e a seguire la Medal Race a punteggio doppio per assegnare le medaglie continentali. Nel doppio maschile 49er Lorenzo PezzilliTobia Torroni, unica coppia italiana qualificatasi per la Gold Fleet, ha chiuso la settimana ellenica con un buon nono posto nell'ultima prova di Finale recuperando tre posizioni in classifica generale e terminando la manifestazione in 15ma piazza overall (decima tra gli equipaggi europei).

