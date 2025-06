Veicoli alta velocità nei pressi dei parchi giochi | petizione per la zona 30

In un clima di crescente attenzione alla sicurezza, i cittadini di Torre Santa Susanna si mobilitano per proteggere i più piccoli e tutelare il loro quartiere. Una petizione popolare rivolta alle autorità comunali chiede l'istituzione di una zona 30 e restrizioni sui veicoli ad alta velocità nei pressi dei parchi giochi. Un passo importante per garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

TORRE SANTA SUSANNA – I cittadini di Torre Santa Susanna si mobilitano per la sicurezza stradale. Una petizione di iniziativa popolare è stata presentata all'amministrazione comunale, rivolta al sindaco Michele Saccomanno, all'assessore all'Urbanistica Giuseppe Gallù e al comandante della Polizia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Veicoli alta velocità nei pressi dei parchi giochi: petizione per la zona 30

