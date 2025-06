Veglia di Pentecoste preghiera interreligiosa per invocare la Pace a Gaza e in Ucraina

Sabato sera a Forlì, il Chiostro di San Mercuriale si è trasformato in un mosaico di speranza durante la Veglia di Pentecoste, una preghiera interreligiosa per la pace. Cristiani e musulmani si sono stretti in un gesto di solidarietà, chiedendo con forza il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina. Un momento di profonda unità e spiritualità, che invita tutti noi a credere nel potere della pace.

Si è svolto sabato sera a Forlì un momento di preghiera interreligiosa per la pace con la Veglia di Pentecoste. La cornice è stata il Chiostro di San Mercuriale, dove cristiani e musulmani si sono uniti per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina.

