Vasco Rossi | Basta con le guerre e la strage di innocenti a Gaza Vanno bene solo…

Durante il suo ultimo concerto alla Visarno Arena di Firenze, Vasco Rossi ha alzato la voce contro le ingiustizie del mondo, dichiarando con convinzione: "Basta con le guerre e la strage di innocenti a Gaza." Un messaggio potente che invita tutti a riflettere e a promuovere pace e solidarietà, perché solo uniti possiamo cambiare il corso degli eventi e costruire un futuro migliore.

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: “Vasco Rossi non farebbe quello che faccio io”, Web in rivolta dopo il video - Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un’intervista.

"Io non parlo mai ma voglio dirlo chiaramente qua. Allora, basta! Basta! Con la strage di innocenti a Gaza. Basta con le guerre". Così Vasco Rossi si è rivolto al pubblico della Visarno Arena di Firenze poco prima della fine del concerto. #ANSA Partecipa alla discussione

