Vasco Rossi al Dall' Ara di Bologna | tutto quello che c' è da sapere sulle due date

Finalmente arriva il grande evento: Vasco Rossi al Dall'Ara di Bologna! I due concerti, il 11 e il 12 giugno, sono attesi con entusiasmo dai fan di tutta Italia. Con i biglietti ormai esauriti, √® il momento di scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio questa incredibile esperienza, dai dettagli organizzativi alle curiosit√† su uno degli artisti pi√Ļ amati del panorama musicale italiano. Non perdere l'occasione di immergerti in questa memorabile serata di musica e passione.

Finalmente ci siamo: i due concerti bolognesi di Vasco Rossi sono vicini. Entrambi allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, si parte mercoled√¨ 11 giugno e si replica gioved√¨ 12 giugno con il Vasco Live Duemilaventicinque.¬†A oggi, come facilmente prevedibile, i biglietti sono esauriti. Cosa √®¬†utile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ¬© Bolognatoday.it - Vasco Rossi al Dall'Ara di Bologna: tutto quello che c'√® da sapere sulle due date

In questa notizia si parla di: Vasco Rossi Bologna Tutto

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: ‚ÄúVasco Rossi non farebbe quello che faccio io‚ÄĚ, Web in rivolta dopo il video - Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, √® finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un‚Äôintervista.

Vasco Rossi e il doppio concerto a Bologna dell'11 e 12 giugno, 50 fan piazzano le loro tende vicino allo stadio a quattro giorni dal live: ¬ęVogliamo essere davanti a tutti¬Ľ Partecipa alla discussione

Sergio Silvestri √® morto, amico di Vasco Rossi con cui aveva scritto ¬ęLa strega¬Ľ: ¬ęResterai sempre nel mio cuore¬Ľ Partecipa alla discussione

Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere - Attesissimi certo, ma non sono i soli eventi degli di nota: c'è tanta musica, occasioni per stare all'aperto ogni sera, tanto tea ... Leggi su bolognatoday.it

Vasco Rossi, basta con le guerre e la strage di innocenti a Gaza - Voi capite benissimo quello che penso, da che parte sto perché conoscete le mie canzoni, ma voglio dirlo chia ... Leggi su msn.com

Fan di Vasco Rossi già accampati, ma le tende traslocano: attesa per il concerto a Bologna - Si tratta di quei fan fedelissimi che partecipano a tutte le date del rocker di Zocca: ‚ÄúVeniamo da tutta Italia ... Leggi su msn.com