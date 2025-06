VASCO ROSSI a Visarno Arena | Basta con la strage di innocenti a Gaza! Chi è d' accordo con la guerra? I vigliacchi! -VIDEO

Lo scorso 5 giugno, Vasco Rossi ha dimostrato ancora una volta il suo spirito ribelle e umano durante il concerto a Visarno Arena, sospendendo la musica per condannare il dramma di Gaza e le guerre mondiali. Le sue parole, un appello sincero contro l’odio e la violenza, risuonano forte: “Noi siamo per Pace, Amore e Musica”. Un momento che ci invita a riflettere e a condividere valori di pace.

Vasco Rossi, lo scorso 5 giugno sera, ha sospeso il concerto per pochi minuti e per uno speech perfetto contro il genocidio di Gaza, le guerre nel mondo e le vili carogne che le vogliono per guadagno; "Noi siamo per Pace, Amore e Musica", le sue parole

"Io non parlo mai ma voglio dirlo chiaramente qua. Allora, basta! Basta! Con la strage di innocenti a Gaza. Basta con le guerre". Così Vasco Rossi si è rivolto al pubblico della Visarno Arena di Firenze poco prima della fine del concerto. #ANSA Partecipa alla discussione

Un trionfo di pubblico annunciato, del quale l'artista approfitta per rilanciare le sue ben note prese di posizione. Noi tutti, grati, lo ringraziamo! Le dx masticheranno amaro, lo odiano e non lo nascondono. #vascorossi Partecipa alla discussione

