varchi ztl le prime multe circa ottanta al giorno

Sono entrati in funzione due mesi fa i quattro varchi targa che regolano l’accesso nella zona a traffico limitato di Faenza. Il 10 aprile scorso, dopo un periodo di test in seguito all’installazione avvenuta a dicembre infatti, è avvenuta l’attivazione dei varchi, con le conseguenti sanzioni per chi, senza essere munito di permesso, trova a transitare sotto uno degli occhi elettronici a presidio della Ztl. A quanto si apprende sono state nell’ordine delle decine ogni giorno le trasgressioni rilevate dagli agenti della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina attraverso le telecamere posizionate in via XX Settembre angolo via Naviglio, in corso Saffi all’incrocio con via Manfredi, in via Santa Maria dell’Angelo all’incrocio con via Cavour e in via Pascoli all’incrocio con via Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it