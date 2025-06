Varcaturo Napoli 18enne accoltellato in spiaggia muore poco dopo in ospedale | fermato un giovane

Una domenica di sirene e dolore a Marina di Varcaturo, dove un giovane di appena 18 anni, Nicola Mirti, ha perso la vita dopo un'aggressione con arma bianca scoppiata durante una lite in spiaggia. La violenza insensata scuote la comunità e lascia dietro di sé un dolore profondo. La polizia ha già fermato un sospetto, ma le indagini continuano per fare luce su questo tragico episodio.

Drammatico episodio di violenza si è consumato oggi, domenica 8 giugno, a Marina di Varcaturo, localitĂ al confine tra i comuni di Giugliano in Campania (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). Un ragazzo di 18 anni, Nicola Mirti, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato al termine di una lite scoppiata per futili motivi all’interno di uno stabilimento balneare. Un giovane è stato sottoposto a fermo poco dopo dalla polizia. La ricostruzione. Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane è stato raggiunto da due fendenti al torace, rivelatisi fatali. Soccorso da un’ambulanza privata che transitava nella zona, il 18enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è deceduto circa un’ora dopo, nonostante i tentativi di rianimarlo. 🔗 Leggi su Open.online

