Varcaturo morto giovane 18enne colpito da due coltellate

Una tragedia scuote Varcaturo: un giovane di soli 18 anni, N.M., ha perso la vita dopo un violento episodio al lido Palma Rey, colpito da almeno due coltellate. La comunità è sotto shock e le indagini sono in corso per chiarire le cause di un gesto così grave. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Al lido Palma Rey di Varcaturo un giovane 18enne N.M. è morto dopo essere stato colpito da almeno due coltellate. In seguito ad una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire presso il lido Palma Rey di Varcaturo un giovane 18enne N.M. è morto dopo essere stato colpito da almeno due coltellate. Come reso noto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Varcaturo, morto giovane 18enne colpito da due coltellate

In questa notizia si parla di: Varcaturo Morto Giovane 18enne

Morto in ospedale il ragazzo accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è Nicola Mirti, di Mugnano - Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita dopo un'aggressione sfociata in una tragedia.

#Napoli Fermato un giovane per la morte del 18enne accoltellato dopo una lite per futili motivi, in una struttura balneare di Marina di Varcaturo. Il ragazzo è maggiorenne, ma la polizia non ha reso nota l'età. Sarebbe il principale indiziato per l'omicidio avven Partecipa alla discussione

#Napoli Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato al termine di un litigio per futili motivi. È accaduto in una struttura balneare di Marina di Varcaturo. Soccorso immediatamente, il giovane è deceduto in ospedale per le gravi ferite allo stom Partecipa alla discussione

Lite in spiaggia a Marina di Varcaturo, 18enne muore accoltellato - Lite in spiaggia a Marina di Varcaturo, 18enne muore accoltellato: fatali due fendenti al torace. Indagini in corso. Secondo msn.com

Marina di Varcaturo (Napoli), accoltellato in spiaggia dopo una lite: morto 18enne | Fermato un coetaneo - Un ragazzo di 18 anni, N.M. di Mugnano (Napoli), è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcatu ... Da msn.com

Ragazzo 18enne accoltellato in spiaggia dopo una lite muore in ospedale, choc a Varcaturo: c'è un fermo - Un ragazzo di 18 anni, Nicola Mirti, è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato presso lo stabilimento Palma Rey ... Riporta msn.com