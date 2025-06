Varcaturo 18enne di Mugnano accoltellato in spiaggia | muore in ospedale fatale fendente al cuore

Tragedia sul litorale domizio di Varcaturo: un giovane di 18 anni, Nicola Mirti di Mugnano, perde la vita dopo essere stato brutalmente accoltellato in spiaggia. Un dramma che scuote la comunità e solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza nell'area. La vicenda si aggiunge a un crescente elenco di incidenti che minacciano la serenità di questo incantevole tratto di costa. E ora, ci troviamo di fronte a un’altra tragica pagina da scrivere.

Dramma sul litorale domizio, a Varcaturo, dove un giovane è stato accoltellato ed ucciso nei pressi di un noto stabilimento balneare. La vittima è Nicola Mirti, 18enne di Mugnano. Castel Volturno, 18enne di Mugnano accoltellato in spiaggia: muore in ospedale, fatale fendente al cuore Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo era in compagnia di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Varcaturo, 18enne di Mugnano accoltellato in spiaggia: muore in ospedale, fatale fendente al cuore

