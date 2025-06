Vandali al parchetto di Ultimo | spaccata la targa dedicata al cantante

Un gesto che offende non solo la memoria di Ultimo, ma anche l’intera comunità. Il parco di San Basilio, cuore pulsante di ricordi e affetto per il cantautore, si trova ora ad affrontare un atto ignobile di vandalismo. È ora di intervenire e proteggere questi spazi di cultura e passione, affinché rimangano un luogo di rispetto e ispirazione per tutti.

La targa dedicata a Ultimo, nel parco di San Basilio che porta il suo nome, è stata spaccata. La denuncia è arrivata da diversi gruppi di fan del cantautore, che frequentano l’area verde: “Da tempo il parco è oggetto di atti vandalici – raccontano – tra scritte e tentativi di capovolgere le. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Vandali al parchetto di Ultimo: spaccata la targa dedicata al cantante

