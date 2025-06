Vallelunga sorride ad Ebimotors in Porsche Carrera Cup Italia

Vallelunga sorride ad Ebimotors in Porsche Carrera Cup Italia. Nel secondo fine settimana della stagione 2025, il circuito alle porte di Roma ha regalato grandi emozioni e risultati importanti per il team. Alberto De Amicis, nel suo week-end di casa, ha dimostrato talento e determinazione, conquistando un risultato che si può definire ...

Nel secondo fine settimana della stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia, arrivano riscontri più che soddisfacenti per Ebimotors da Vallelunga. Nel primo week end di giugno il sole ha baciato sia l'autodromo alle porte di Roma, che la Porsche numero 52 di Alberto De Amicis (Centro Porsche Varese – Ebimotors). Il pilota laziale, che ha corso la sua gara di casa, ha sfoggiato il week end perfetto, quello che in gergo si etichetta come hat-trick. Per De Amicis sono arrivate infatti una doppia pole position, una doppia vittoria ed il titolo di "most valuable gentleman driver". Insomma più di così non si poteva proprio pretendere.

