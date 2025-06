Valle Caudina Zinzi | Mastella sbaglia a fare il ragazzo di De Luca

In un contesto di sfide e alleanze complicate, la Valle Caudina si trova al centro di un confronto acceso tra politica e logiche di potere. Mastella, solitamente protagonista di sterili polemiche, sembra aver perso di vista le competenze proprie della regione Campania, finendo per fare il ragazzo di De Luca e De Gregorio. È per questo che il coinvolgimento diretto di chi ha responsabilità e capacità di intervenire diventa ormai imprescindibile.

Ricordiamo a Mastella che le competenze della ferrovia Benevento-Napoli sono della regione Campania. Chi avrebbe mai pensato che una personalità come il sindaco Mastella si sarebbe ridotto a fare il ragazzo di bottega di De Luca e De Gregorio. Chi avrebbe dovuto affrontare e risolvere questa vicenda è lui insieme al suo presidente De Luca, a tutto il Pd e alla giunta che sostiene fedelmente da anni. È per questo che oggi Mastella 'non' può permettersi di puntare il dito contro il ministro Salvini che, nonostante non abbia alcuna responsabilità e competenza sulla vicenda, ha dato massima disponibilità per rimediare al loro flop.

