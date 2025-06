Valle Caudina Mastella | Da Salvini è arrivato un ‘arrangiatevi'

In un contesto di crescente insoddisfazione, la Valle Caudina si trova al centro di uno scontro politico che mette in discussione le priorità dei protagonisti. Mentre Salvini sembra preferire un semplice 'arrangiatevi' anziché affrontare concretamente le criticità del territorio, emerge un quadro di politicizzazione e mancanza di soluzioni efficaci. Una situazione che richiede attenzione e un impegno reale: perché il benessere della valle non può essere ostaggio delle strategie elettorali.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Prendo atto che Matteo Salvini fa filtrare, un sostanziale ‘rivolgetevi ad altri’, circa i problemi della Valle Caudina. Prendo atto che più che risolvere il problema gli interessa speculare in vista delle elezioni regionali e politicizzare la vicenda invece che risolvere il problema. Non avevo certo addebitato nessuna responsabilità a Salvini, ma semplicemente invocato una cooperazione istituzionale. Se da Porta Pia dicono arrangiatevi con De Luca, lo registro ma la porta in faccia non è a me, ma alle migliaia di pendolari di quattro province campane che dunque su questa ferrovia non possono contare sul Dicastero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Valle Caudina, Mastella: “Da Salvini è arrivato un ‘arrangiatevi'”

In questa notizia si parla di: Salvini Valle Caudina Mastella

Valle Caudina, Mastella scrive a Salvini e De Luca: “Rischio di eterna incompiuta, convocare tavolo” - Il futuro della ferrovia Valle Caudina, un collegamento strategico tra Benevento e Napoli, rischia di diventare un’eterna incompiuta.

Treni Valle Caudina, Mastella scrive a Salvini: “Si è andati oltre l’umana sopportazione” - “Ho scritto al ministro dei Trasporti Salvini e al presidente della Campania De Luca. Sulla vicenda dei treni della Valle Caudina, una linea che attraversa 4 province della Campania (Benevento, Napoli ... Secondo irpinianews.it

Mastella a Salvini: «Ferrovia Benevento-Napoli eterna incompiuta» - Clemente Mastella scrive al ministro Matteo Salvini e al governatore Vincenzo De Luca a proposito del mancato avanzamento dei lavori della ferrovia Benevento-Napoli via valle ... Da ilmattino.it

Linea Valle Caudina, Salvini replica a Mastella: “Si rivolga a De Luca, il Governo non c’entra nulla” - “Il Ministro Matteo Salvini ha sempre dimostrato con i fatti la grande attenzione per le richieste degli enti locali, e ovviamente non fa eccezione la Benevento-Napoli che è al centro di una lettera d ... Secondo ntr24.tv