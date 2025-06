Valise Frumuzache smentito anche dall’autopsia le bugie del killer delle escort e le 5 donne mai ritrovate | i quattro cellulari e l’ombra del complice

Le recenti rivelazioni sull’indagine del killer delle escort gettano nuova luce sulla vicenda. Valise Frumuzache, già smentito dall’autopsia, ha cercato di dipingersi come innocente, ma le prove continuano a emergere. Dall’esame medico-legale sono emerse inconsistenze nelle sue dichiarazioni, mentre i misteri delle cinque donne scomparse e i quattro cellulari ancora sfuggenti alimentano il dubbio: chi altro potrebbe essere coinvolto? La verità sembra sempre più complessa e inquietante.

Già dall’autopsia di ieri 7 giugno sono emerse le prime bugie di Valise Frumuzache, il 32enne che ha confessato gli omicidi di Maria Denisa Adas e Ana Maria Andrei, entrambe prostitute che lavoravano tra Prato e Montecatini. L’esame del medico legale sul corpo dell’ultima vittima della guardia giurata è stato complicato dalle condizioni in cui si trovavano i resti della donna. Il corpo di Denisa era in avanzato stato di decomposizione. Chi l’ha uccisa le ha dato fuoco dopo averla decapitata. Proprio l’esame autoptico rivela altri dettagli raccapriccianti su come il killer le avrebbe tolto la vita. 🔗 Leggi su Open.online