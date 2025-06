Valentina Beraldo la 21enne di Viterbo incoronata miss Frascati | FOTO

Valentina Beraldo, giovane e brillante viterbese di 21 anni, sta conquistando i cuori e le passerelle con il suo talento e la sua eleganza. Incoronata Miss Frascati durante la tappa regionale del concorso, si prepara ora a scalare le vette di Miss Italia. L’evento, svoltosi al suggestivo roof garden del Bellarium di Frascati, ha sancito l’inizio di un percorso ricco di emozioni e successi. La sua storia è solo all'inizio.

