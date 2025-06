Vale per i credenti quanto per i laici | il perdono può esserci solo se si ammette la verità

Il perdono, che sia per i credenti o per i laici, nasce dalla forza della verità. Non basta confessare a parole, è fondamentale ammettere ciò che si cela nel cuore. Come ci ricorda Gesù nel Vangelo: "La verità vi farà liberi". Solo affrontando e accettando la propria realtà possiamo aprire le porte alla vera libertà interiore e al perdono sincero.

Il problema non è tanto e solo cosa si dice in confessionale, ma cosa si ammette a se stessi. Nel Vangelo c'è una bellissima frase di Gesù: "La verità vi farà liberi".

