Valbisenzio mette a segno due colpi

Valbisenzio fa il suo ingresso con due colpi di scena, scuotendo il panorama calcistico locale. Mentre molte squadre di Prato e dintorni si preparano a rinforzare le proprie rose, il mercato si infiamma, portando novità e sorprese. In Prima Categoria, il cambio sulla panchina del Viaccia e le conferme di altre squadre promettono un torneo avvincente. La stagione si avvicina: scopriamo insieme cosa riserva il futuro per i nostri colori.

Molte compagini di Prato e provincia si sono già scatenate sul "terreno di gioco" del calciomercato, con l'obiettivo di potenziare le rispettive rose e farsi trovare pronti ai nastri di partenza. In Prima Categoria, dal Ribelli è arrivata l'ufficialità per una notizia da tempo nell'aria: Federico Facchini non sarà l'allenatore del Viaccia nelle prossima stagione sportiva. Il Prato Nord, nella medesima categoria, ha confermato ufficialmente Andrea Tarantino e Mattia Girasole sulla panchina della prima squadra, dando un segnale di continuità (mentre alla guida della formazione U23, che dovrebbe disputare il prossimo campionato di Terza Categoria, dovrebbe essere confermato Gianni Rauseo).

