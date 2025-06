Vaciago punta tutto su questo bianconero per ricostruire il rapporto coi tifosi | Ha tutto il potenziale per diventare questo tipo di giocatore Rappresenta questa occasione

Guido Vaciago punta tutto su Kenan Yildiz, il talento che potrebbe diventare il simbolo della ricostruzione tra la Juventus e i suoi tifosi. Con grande entusiasmo, il direttore di Tuttosport vede nel giovane bianconero un potenziale leader capace di riaccendere l’entusiasmo e rafforzare il legame con la tifoseria. Questa è l’occasione perfetta: Yildiz rappresenta la speranza e il futuro della Juventus.

