Utilizzo della battigia Divieto per tre chalet

Il litorale elpidiense sta vivendo un delicato equilibrio tra conservazione e sviluppo. Le scogliere emerse, ormai estese lungo gran parte del versante sud, contribuiscono alla ricrescita della spiaggia proteggendo alcune aree dall’erosione. Tuttavia, non mancano eccezioni: in alcuni tratti, l’erosione marina sottoflutto ha causato l’assottigliamento o la scomparsa dell’arenile, influenzando il panorama e le attività degli stabilimenti balneari. La questione diventa allora cruciale per la tutela del nostro patrimonio costiero.

E' opinione comune che le scogliere emerse realizzate ormai su tutto il versante sud e arrivate fin quasi alla zona centrale della costa elpidiense, stanno facendo la loro parte, portando a una ricrescita della spiaggia là dove il litorale è 'protetto' dalla loro presenza. Ma c'è anche qualche eccezione nel senso che ci sono tratti in cui l'effetto dell' erosione marina sottoflutto ha fatto scomparire l'arenile davanti ad almeno tre stabilimenti balneari. Era successo anche lo scorso anno e si è ripetuto anche in questa estate tanto che il sindaco Massimiliano Ciarpella ha emesso una ordinanza di interdizione dell'uso della battigia nelle spiagge prospicienti gli chalet Salè e Vaca Paca (lungomare Faleria) e 'Il Veliero' (lungomare centro).

In questa notizia si parla di: Utilizzo Battigia Divieto Chalet

