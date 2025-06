Usano i morti di Gaza per farsi il Referendum La solita sinistra

Le strumentalizzazioni e le omissioni spesso oscurano il vero volto del conflitto, lasciando spazio a strade polarizzate e pochi spazi per il dialogo. Mentre migliaia sventolano striscioni contro uno Stato considerato "terrorista" e kefiah colorano il corteo, si rischia di perdere di vista le realtà più urgenti e le storie umane dietro i numeri. È tempo di guardare oltre le divisioni e cercare un dialogo autentico, perché solo così si può sperare in una soluzione duratura.

Come promesso, un solo slogan: «Free Palestine». Migliaia di striscioni contro lo Stato «terrorista» e tante kefiah a perdita d'occhio. L'unico ad avvicinarsi al corteo con la bandiera di Israele (ed una arcobaleno) è però il giornalista Klaus Davi, «due manifestanti me l'hanno sottratta», ha denunciato dopo. D'altra parte lungo il tragitto, nessun riferimento agli ostaggi in mano ad Hamas dal 7 ottobre 2023, e naturalmente nulla da dire sul governo che gestisce la Striscia di Gaza dal 2007, in un clima di abusi e terrore.  È la piazza di Elly Schlein, Giuseppe Conte e del duo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che verso le 14 comincia a muoversi dall'Esquilino verso San Giovanni.

