Usa scontri a Los Angeles Trump schiera 2000 soldati Guardia Nazionale

Tensione alle stelle a Los Angeles, dove Donald Trump decide di schierare 2000 soldati della Guardia Nazionale per contenere le proteste tumultuose legate alle questioni di immigrazione. Una mossa che accende il dibattito sulla gestione delle crisi e sulla sicurezza pubblica, tra obiezioni locali e preoccupazioni di stabilità . Ma cosa significa davvero questa decisione per il futuro della città e del Paese? La risposta si nasconde nelle sfide di un’America divisa.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha manifestato la volontĂ di schierare 2000 soldati della Guardia nazionale della California nonostante le obiezioni del governatore di Los Angeles. Una decisione presa dopo che per tutta la giornata di sabato si sono verificati scontri e intense proteste tra dimostranti e autoritĂ per l’immigrazione con gas lacrimogeni e fumo nell’area periferica di Los Angeles. La Casa Bianca ha dichiarato in una nota che Trump avrebbe schierato le guardie della California per “affrontare l’illegalitĂ che sta dilagando”. Gavin Newsom, governatore democratico della California, in un post su X ha definito la mossa del presidente repubblicano come “volutamente provocatoria”, aggiungendo che “non farĂ che aumentare le tensioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it